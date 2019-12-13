Мосальск, Калужская область, , 13:43 — REGNUM До восьми лет лишения свободы грозит жителю ближнего зарубежья, предложившему полицейскому взятку за продажу на ярмарке в Мосальске контрафактного алкоголя и сигарет. Факт попытки подкупа стража порядка был зафиксирован оперативниками из группы экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Юхновский». Об этом 13 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Продавец контрафакта, находясь в служебном автомобиле пытался передать деньги полицейскому. 40.мвд.рф

Во время поверки полицейские изъяли у торговца 3,6 тысячи пачек сигарет и около 30 литров алкогольной продукции, составив протокол об административном правонарушении. В ходе составлении полицейскими протокола, продавец контрафакта 1984 года рождения, находясь в служебном автомобиле, за освобождение от административной ответственности пытался передать стражу порядка 27 тысяч рублей.

Собранные материалы и изъятые деньги переданы в территориальное подразделение СУ СК России по Калужской области для возбуждения уголовного дела по статье «Дача взятки». Пойманный с поличным продавец немаркированной продукции на допросе уже дал следователю признательные показания.

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