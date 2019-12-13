Мурманск, , 12:04 — REGNUM Пожар на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» был полностью потушен примерно к 8:00 мск. Об этом 13 декабря сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Потушили полностью (пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов») в районе восьми утра», — приводит ТАСС слова Рахманова.

Также в ОСК рассказали о том, что начала работать комиссия, которая установит причины возникновения пожара.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалистами было ликвидировано открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске.