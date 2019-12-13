Москва, 13 декабря 2019, 12:00 — REGNUM В московской больнице у госпитализированного трёхлетнего мальчика выявили наркотическое отравление. Об этом 13 декабря сообщает телеканал РЕН ТВ.
Мальчика доставили в больницу с менингитом. При обследовании врачи обнаружили у ребёнка отравление марихуаной.
Отец малыша рассказал, что вещество к ним домой несколько дней назад принёс один из друзей. Часть наркотика он употребил, а часть оставил до следующего раза. Указано, что данные о предполагаемом виновнике мужчина не назвал.
Правоохранительные органы проводят проверку.