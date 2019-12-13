Самара, , 12:02 — REGNUM Более 120 бесплатных катков будут работать этой зимой в Самаре. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, площадки для любимого зимнего развлечения детей и взрослых оборудуют на территориях школ, парков, скверов, спортивных объектов. На площади имени Куйбышева будут работать сразу две ледовые площадки (хоккейный корт и каток для массового катания.

Напомним, что в текущем сезоне рядом со стадионом «Самара Арена» будет открыта «Олимпийская Деревня», в которой будет оборудована трёхкилометровая конькобежная трасса с подсветкой в вечернее время. Кроме этого, в «деревне» будет работать каток-аллея длинной 250 метров и хоккейная площадка, а на территории инклюзивного парка будет открыт детский каток.