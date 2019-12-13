Омск, , 11:58 — REGNUM В Омской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти семилетнему пасынку. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в областном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины завершено. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, поздно вечером 10 сентября 2019 года в доме в селе Новологиново Большереченского района ранее судимый мужчина решил наказать пасынка за то, что он, делая уроки, не держал ровно спину. Злоумышленник ударил мальчика ремнём, а затем схватил его за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти. В результате мальчик умер от удушья. После этого мужчина неделю скрывался в лесу, пока его не задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый заключён под стражу. Он признал свою вину. Уголовное дело направлено в районный суд.

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