Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на женщину с ребёнком, угрожая пистолетом. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В ведомстве отмечают, что жительница Новочебоксарска шла из магазина с маленькой дочкой, когда увидела на аллее мужчину с пистолетом в руках. Направив на неё оружие, тот потребовал денег. Взяв ребёнка на руки, женщина побежала домой, откуда позвонила в полицию.

После сообщения о происшествии весь район перекрыли стражи порядка. Очевидцы сообщили о двух хулиганах, которые стреляли по плафонам уличного освещения. По видеокамерам был установлен маршрут подозреваемого, который был задержан через несколько часов.

По данному факту в отношении 33-летнего новочебоксарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия»). Пневматический пистолет изъят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное разбойное нападение было совершено на микрофинансовую организацию. По данным полиции, ограбление не удалось, а сам злоумышленник сбежал после того, как вместо денег ему предложили оформить кредит. На преступление, по словам подозреваемого, он пошёл ради девушки, с которой познакомился в интернете.

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