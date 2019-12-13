Улан-Удэ, , 11:48 — REGNUM В Следственном управлении СКР по Бурятии отказались комментировать временное отстранение своего руководителя Вячеслава Сухорукова. Ранее стало известно, что в отношении сотрудников ведомства в регионе назначена служебная проверка из-за затянувшегося расследования смерти ребёнка в больнице.

Как сообщил на своей странице отец мальчика Антон Котенко, глава СКР Александр Бастрыкин на время проведения проверки отстранил начальника регионального управления.

ИА REGNUM сообщало ранее, что родители встретились с председателем комитета 12 декабря. По итогам разговора Бастрыкин поручил также сократить в республике две ставки криминалистов и две ставки следователей. Расследование уголовного дела передано в Центральный аппарат ведомства.

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