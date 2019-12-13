Магнитогорск, Челябинская область, , 11:45 — REGNUM В челябинском Магнитогорске отрицают наезд машины скорой помощи на человека. Об этом журналистам заявил главврач станции Александр Шумков.

«Мы никого не сбивали», — цитирует его Первый областной. По словам медика, мужчина упал сам. Прибывшая вслед за проехавшей машина скорой помощи его госпитализировала.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях появились сообщения о том, что водитель якобы переехал мужчину. Полиция ведёт проверку.

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