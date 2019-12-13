Мурманск, , 11:48 — REGNUM Ранее задержанный сотрудниками ФСБ в Мурманске сторонник организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиняемый в планировании устроить взрыв административного здания в городе, арестован Октябрьским судом Мурманска. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба суда.

Как сообщает пресс-служба, 12 декабря суд рассмотрел ходатайство регионального Управления ФСБ об избрании меры пресечения жителю города Мурманска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ в виде заключения под стражу.

При этом уточняется, что органы предварительного следствия обвиняют данного гражданина в приготовлении к террористическому акту — подготовке взрыва с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия этим на принятие ими решений. Причем преступление не было указанным гражданином доведено до конца по независящим от данного лица обстоятельствам.

«По результатам рассмотрения представленных материалов суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виду заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 09 февраля 2020 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Мурманске сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации.