Саратов, , 11:50 — REGNUM Уголовное дело об убийстве возбуждено в Саратовской области после обнаружения тела младенца в замёрзшей реке. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба областного главка СКР.

Погибшего младенца нашли в реке Еруслан в городе Красный Кут 30 ноября. Тельце увидели игравшие у берега дети, они позвали на помощь мужчину. Он извлек изо льда тело новорождённой девочки.

Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ, «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи устанавливают личность матери младенца, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты полагают, что девочка погибла по меньшей мере за месяц до того, как нашли её тело.

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