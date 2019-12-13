Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанут два сотрудника ГИБДД, которых обвиняют в превышении своих полномочий и покушении на получение взятки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл 22 ноября 2018 года.

В тот день обвиняемые остановили на улице города автомобиль и предъявили претензию водителю в том, что машина зарегистрирована незаконно. По версии следствия, это делалось с целью вымогательства взятки.

«Угрожая изъять автомобиль, злоумышленники потребовали взятку в размере 50 тыс. рублей. Водитель согласился с требованиями представителей власти и пообещал, что деньги передаст его приятель — владелец автомойки», — отметили в СКР.

Забрав у водителя документы, инспекторы направились в владельцу автомойки. Тот согласился передать деньги, оставив их на заднем сиденье служебного автомобиля. Однако он лишь сымитировал передачу взятки, после чего сотрудники полиции отдали документы водителя. После чего предприниматель сообщил вымогателям, что записал весь разговор на телефон.

Сотрудники в ответ применили силу, пытаясь отобрать телефон. Однако владелец мойки оказался ловок и проворен — ему удалось бежать и закрыться в служебном помещении автомойки.

«Следом за ним туда же ворвался один из полицейских, который стал продолжать попытки отобрать телефон, пока не увидел камеру видеонаблюдения, при помощи которой фиксировалась обстановка в помещении. Только после этого сотрудник прекратил свои незаконные действия и скрылся», — добавили следователи.

Отмечается, что собрано достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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