Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора. Инцидент произошёл на участке возле автодороги, где ведётся строительство трамвайной линии между областным центром и городом Верхняя Пышма, сообщает информационный портал Е1.

Владельцы строительной техники (Холдинг УГМК) пока не прокомментировали ситуацию. По одной из версий под техникой мог провалиться грунт, после чего одна из машин пошла под воду, а второй экскаватор пытался вытянуть технику, после чего сам начал тонуть.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство междугородней трамвайной линии планируется завершить к концу 2020 года. Её длина составит пять с половиной километров.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале строительство междугородней трамвайной линии завершится через год