Якутск, , 11:31 — REGNUM В Якутске в 2019 году на производстве в результате несчастных случаев погибло четыре человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По выявлению профессиональных заболеваний в республике первое место занимает Нерюнгринский район, на втором — Якутск и замыкает тройку антилидеров — Мирнинский район.

При этом по информации отдела охраны труда мэрии Якутска, в Якутии процент пострадавших на производстве снизился более чем на 8%, количество погибших на производстве снизилось более чем на 38%.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из цехов промышленного предприятия Челябинска нашли тело рабочего. Он погиб при движении ленты транспортёра.