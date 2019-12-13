Петропавловск-Камчатский, , 11:33 — REGNUM Специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» перешли в круглосуточный режим слежения за вулканом Авачинский, на котором может начаться извержение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом власти Петропавловска-Камчатского и учёные подчеркивают, что ничего экстраординарного в случае извержения вулкана не произойдет — город находится на расстоянии, недосягаемом для извержения. В случае, если извержение начнётся, лава не распространится далеко, поскольку является довольно вязкой. Вместе с тем, в случае извержения возможно выпадение пепла как в столице Камчатки, так и в городе Елизово и других населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ждут извержения вулкана Авачинский. Туристов предостерегли об опасности самостоятельных путешествий в районе вулкана.