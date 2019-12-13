Донецк, , 11:28 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины семь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом 13 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 7 раз», — заявили в представительстве, добавив, что при этом украинскими силовиками было использовано 36 едини боеприпасов.

Также сообщается, что обстрелам были подвергнуты Докучаевск, поселки шахты «Трудовская» и Александровка на донецком направлении; поселки шахты имени Гагарина и Широкая Балка на горловском направлении; и село Саханка на мариупольском направлении.

Кроме этого уточняется, что при обстрелах были использованы минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1» заявил, что проведение в Донбассе выборов, оговорённое Минскими соглашениями, возможно только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР.