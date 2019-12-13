Самара, , 11:27 — REGNUM Девятиклассник, которого унизила учительница, ушел из школы в Самарской области. Об этом 13 декабря сообщает gorodnsk63.ru, ссылаясь на очевидцев произошедшего.

По информации журналистов издания, инцидент произошел в школе № 7 Новокуйбышевска. На уроке учитель вызвала к доске ученика.

По данным сотрудников СМИ, в то время как девятиклассник отвечал у доски, педагог сообщила классу о том, что теперь ей понятно, от кого «воняет». Затем, отмечают журналисты, она поинтересовалась у школьника, когда в последний раз он принимал душ.

Сообщается, что школьник собрал свои вещи и ушел из школы. На следующий день его родители забрали документы из этого учебного заведения.

Отмечается, что обратившиеся в СМИ подростки и родители не захотели раскрывать свои имена, поскольку боятся нежелательных последствий со стороны учителя.

По словам директора школы № 7, учитель привлечена к дисциплинарной ответственности за некорректное поведение. Сообщается, что она уже принесла свои извинения ученику.

В настоящее время по факту случившегося школьная администрация проводит проверку.