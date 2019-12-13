Курган, , 11:20 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет бывший бухгалтер одного из вузов за присвоение около 2,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствием установлено, что 49-летняя обвиняемая присваивала разницу между фактически полученными деньгами за платные услуги вуза и зачисленными на счёт образовательного учреждения. Кроме того, она неоднократно формировала расходные кассовые ордера на суммы, превышающие реальные выплаты стипендий и заработной платы. Таким образом, в течение двух лет ею присвоено 2 498 050 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 и ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. На имущество обвиняемой наложен арест.