Люберцы, Московская область, , 11:35 — REGNUM В подмосковных Люберцах задержали подозреваемого в сбыте 12 кг тяжелых наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам главы пресс-службы Татьяны Петровой, 36-летний подозреваемый был задержан в одном из подъездов жилых домов. По словам мужчины, он занимался распространением наркотических средств путем так называемых «закладок». Запрещенные вещества хранились в частном доме п. Малаховка.

«В ходе обследования жилища полицейскими обнаружены и изъяты полимерные пакеты и семь пластиковых бутылок с порошкообразным веществом, общей массой около 12 килограммов. По результатам химического исследования установлено, что содержимое одной из бутылок является наркотическим средством — героином, общей массой более 900 граммов», — заявила Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».