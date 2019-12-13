Красноярск, , 11:40 — REGNUM О вынесении приговора жителю Емельяновского района Красноярского края, который подозревался в угоне припаркованного у жилого дома кроссовера Honda CR-V, 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Преступление было совершено в апреле 2019 г. По версии следствия, 27-летний ранее не судимый молодой человек облюбовал автомобиль, долгое время стоящий без движения во дворе жилого дома.

Как установило следствие, для совершения преступления был использован коммерческий эвакуатор. Некоторое время спустя похищенный автомобиль со снятыми госномерами был обнаружен полицией неподалёку от дома подозреваемого.

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в крупном размере», суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.