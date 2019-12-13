Улан-Удэ, , 11:11 — REGNUM Руководитель Следственного управления по Бурятии Вячеслав Сухоруков временно отстранён. Об этом на своей странице сообщили родители погибшего в больнице Улан-Удэ ребёнка по итогам своей встречи с председателем СКР Александром Бастрыкиным.

По словам отца мальчика Антона Котенко, глава ведомства был очень строг в своих высказываниях относительно работы регионального управления. В отношении сотрудников назначена служебная проверка.

«Отстранил руководителя Следственного комитета Республики Бурятия Сухорукова на время проведения служебной проверки. Спрашивал, по каким причинам так долго расследуются уголовные дела, когда в принципе всё понятно, и никаких сложностей возникать не должно», — рассказал он.

Бурятские СМИ со ссылкой на свои источники подтвердили информацию об отстранении. Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета, Александр Бастрыкин поручил сократить в республике две ставки криминалистов и две ставки следователей.

«Криминалист отвечает за проведение экспертиз. Основная проблема в том, что экспертиза готовится очень долго, и заканчивается срок привлечения к уголовной ответственности. Дела очень сложные, и важна оперативность», — прокомментировал это решение Антон Котенко.

Напомним, зимой 2019 года четырёхмесячный сын семьи Котенко был госпитализирован в больницу с бронхитом. Через несколько дней его перевели в реанимацию, где он впал в кому. В июле, проведя полгода и половину своей жизни в коме, мальчик скончался. Ранее ИА REGNUM сообщало, что расследование дела передано в Центральный аппарат СКР.

Читайте также: Дело о гибели младенца в бурятской больнице передали в Москву