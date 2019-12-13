Уссурийск, Приморский край, , 11:13 — REGNUM Приморский краевой суд своим решением изменил приговор Виктору Гребневу, ранее вынесенный Уссурийским районным судом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В июле 2019 года Уссурийский районный суд назначил бывшему руководителю Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК) Виктору Гребневу пять лет лишения свободы условно и штраф. В пятницу, 13 декабря во Владивостоке рассматривалась апелляция на приговор: обвинение потребовало реальный срок.

«Считать Гребнева осужденным к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — рассказали в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «странным» приговор бывшему строителю космодрома «Восточный» Виктору Гребневу, которому суд определил наказание в виде лишения свободы условно.