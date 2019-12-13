Анкара, , 11:05 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордера на арест 64 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 13 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Следователи утверждают, что обвиняемые лица специально проникли в правоохранительные органы страны для осуществления «подрывной деятельности».

Спецоперации по задержанию подозреваемых проходят сразу в 24 провинциях страны.

Как передавало ИА REGNUM, ФЕТО считается в Турции террористической организацией, обвиняемой в совершении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. В ходе боев на улицах Стамбула, в тот день погибли свыше 250 человек. 2 тыс. 200 человек получили ранения.

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