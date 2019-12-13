Волгоград, , 10:58 — REGNUM Подозреваемого в браконьерстве задержали в Алексеевском районе Волгоградской области, сообщили 13 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Охотник застрелил самку косули.

Полицейские обнаружили охотничье гладкоствольное ружьё, 18 патронов 12 калибра и тушу косули при проверке легкового автомобиля. 29-летний водитель машины пояснил, что лицензии на отстрел диких животных у него нет, он охотник-любитель, а косулю подстрелил на территории особо охраняемого природного парка «Нижнехопёрский».

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории предусмотрено лишение свободы до двух лет.