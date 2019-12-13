Багдад, , 11:15 — REGNUM В результате террористического акта в иракской провинции Салахуддин погибли семь человек, об этом 12 декабря сообщает издание «Shafaq News».

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте шиитских ополченцев, рядом с объектом был подорван заминированный мотоцикл.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Однако виновными, по версии силовиков, являются боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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