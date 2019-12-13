Элиста, , 10:48 — REGNUM Житель Калмыкии обратился на личный прием граждан председателем СК России Александром Бастрыкиным, который состоялся 12 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Житель Калмыкии рассказал, что в 2017 году при выполнении работ по облицовке здания из-за сломанных строительных лесов упал с двухметровой высоты и получил серьезные травмы. Однако до сих пор уголовное дело не возбуждено — следствие отказывало в возбуждении дела, ссылаясь на ненадлежащее оформление трудовых отношений заявителя с организацией. Пострадавший опасается, что виновные в получении им травм могут уйти от ответственности из-за истечения срока давности по делу.

Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства установление обстоятельств по данному факту, назначена служебная проверка. Также мужчине предложена помощь в организации лечения.