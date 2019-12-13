Исламабад, , 10:48 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли в результате ДТП в западной пакистанской провинции Белуджистан. Об этом 13 декабря сообщали газета The Express Tribune со ссылкой на местные власти.

По их данным, ДТП произошло у селения Килла-Сайфулла и в результате столкновения загорелось топливо, которое перевозил бензовоз. Потом оба транспортных средства оказались объяты пламенем.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перевернулся автобус «Богдан» городского общественного транспорта, в котром не было пассажиров.