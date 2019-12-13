Хабаровск, , 10:51 — REGNUM Задержание десятков мигрантов-нелегалов, незаконно работавших в автотранспортном предприятии Хабаровска, парализовало движение пассажирских автобусов в региональной столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Многие пассажирские автобусы 13 декабря просто не вышли на маршруты — некого было посадить за руль. Большинство таких транспортных средств принадлежит известному в регионе ИП Васильев. Несмотря на запрет на работу мигрантов водителями общественного транспорта, в АТП ИП Васильев трудились более 70 водителей — нелегалов.

Как сообщили в УМВД по Хабаровскому краю, у многих водителей нет даже документов, позволяющих работать в России, а некоторые вообще находятся на территории страны незаконно.

Впрочем, руководство автотранспортного предприятия сообщило, что задержка была небольшой, вскоре все автобусы вышли на линию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рейда сотрудники Управления миграционного контроля УМВД Хабаровского края задержали в автотранспортном предприятии Хабаровска 73 нелегальных мигранта. В Хабаровском крае решением властей мигрантам запрещено работать водителями в общественном транспорте.