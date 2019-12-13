Самара, , 10:38 — REGNUM Заместителя генерального директора предприятия обвиняют в коммерческом подкупе в Самаре. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый незаконно получил от представителя общества 225 тысяч рублей. Следователи считают, что за эти деньги он должен был согласовать акты о приемке выполненных работ по договорам подряда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Материалы уголовного дела переданы в суд Самары для рассмотрения по существу.