Брянск, 13 декабря 2019, 10:37 — REGNUM Авиационную бомбу массой 500 кг обнаружили в Почепском районе Брянской области. «Гигантскую» находку с помощью крана подняли из земли и обезвредили сотрудники группы специальных работ Брянского пожарно-спасательного центра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По словам спасателей, обычно они обезвреживают снаряды времён Великой Отечественной войны весом от 2,5 до 50 кг. 12 декабря вблизи населённого пункта Речица была обнаружена авиабомба-рекордсмен — полтонны. Её осторожно извлекли из земли, перевезли на безопасное расстояние от посёлка и уничтожили в лесном массиве.
В МЧС напоминают, что при обнаружении снаряда главное его не трогать. Следует незамедлительно сообщить о находке спасателям, у взрывоопасных предметов до сих пор активны детонаторы.