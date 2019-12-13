Якутск, , 10:42 — REGNUM В Якутии на утро 13 декабря зарегистрировано уже 16 случаев заболевания корью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии вспышка кори, но ещё не эпидемия?

«С 5 по 12 декабря 2019 года зарегистрировано 16 случаев кори среди населения. 10 человек госпитализированы, в том числе 8 — в инфекционное отделение. Все заболевшие взрослые не привитые, либо не знают о наличии прививок. Также проводится вакцинация против кори, обеспечена готовность медорганизаций и выделены средства для закупки 13 тысяч доз коревой вакцины и 900 доз коревого иммуноглобулина», — рассказали в Роспотребнадзоре Якутии.

Между тем, жители Якутии обсуждают, что в числе заболевших, основная масса — мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в республике увеличивается количество заболевших взрослых. Власти проводят проверки, вакцинацию.