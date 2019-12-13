Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа. К счастью, от выстрелов хулигана никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Главка МВД России по Санкт-Петербургу, конфликт произошел вечером 12 декабря на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала.

Двое мужчин из свадебного кортежа вышли из автомобилей Audi и Mercedes и предъявили претензии водителю грузовой «Газели».

"Один из этих мужчин начал угрожать водителю фургона и произвел выстрел в воздух, ударил по двери «Газели», затем обе иномарки уехали. В результате инцидента пострадавших нет», — отметили в полиции Петербурга.

Оба автомобиля были найдены и остановлены по горячим следам, в полицию доставили четырех граждан в возрасте от 19 до 30 лет, трое из которых являются уроженцами государств Закавказья. У одного из них был изъят газовый пистолет.

Непосредственно стрелявшим оказался 25-летний «джигит», проживающий в Ленобласти и ранее судимый за нарушение правил дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, подозреваемый задержан.

Напомним, в конце ноября был арестован за хулиганство 21-летний мужчина, стрелявший из автомобиля на Московском проспекте Петербурге.

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Также был арестован 32-летний уроженец Закавказья, причастный к хулиганской стрельбе в кафе на Товарищеском проспекте.

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