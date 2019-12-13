Смоленск, , 10:26 — REGNUM 28 человек эвакуированы спасателями из горящего пятиэтажного дома в Смоленске вечером 12 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило около 20:00. Когда пожарные прибыли на месте, они увидели дым из окна одной из квартир на пятом, последнем этаже жилого дома. Спасатели вскрыли дверь квартиры, подали ствол для тушения, и ещё один — по автолестнице через балкон. 28 человек, жителей дома, были эвакуированы звеньями газодымозащитной службы.

Пожар был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших. В квартире огнем уничтожен холодильник, микроволновая печь, отделка стен, повреждена мебель. По предварительным данным, причина пожара — нарушение работы электротехники.