Хабаровск, 13 декабря 2019, 10:34 — REGNUM Десятки мигрантов-нелегалов трудились на автотранспортном предприятии Хабаровска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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73 гражданина бывших союзных республик были обнаружены на предприятии в ходе рейда, проведенного сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД региона. 12 из них находились в России с нарушением установленного законом порядка. Все иностранцы доставлены в отделение иммиграционного контроля.
Как сообщало ИА REGNUM, вслед за Приморьем власти Хабаровского края запретили мигрантам работать водителями общественного транспорта.