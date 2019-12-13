Москва, , 10:23 — REGNUM На юго-западе Москвы неизвестные напали на автомобиль такси и находившуюся в нём 59-летнюю пассажирку. Об этом передаёт РИА Новости.

По данным СМИ, инцидент произошёл вечером 12 декабря на Чонгарском бульваре в столичном районе Зюзино. На светофоре к автомобилю такси подъехал Hyundai Solraris. Из машины вышли трое неизвестных в масках. Они выстрелили несколько раз по стёклам машины, разбили стекло задней двери и забрали у женщины сумку с 400 тыс. рублей.

Полиция проводит проверку.