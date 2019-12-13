Уфа, , 10:20 — REGNUM Преподавателя Уфимского Государственного Нефтяного Технического университета (УГНТУ) обвиняют в получении взятки в Уфе. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2017 года к 75-летнему доценту УГНТУ обратился его сослуживец и попросил его поставить оценку за экзамен по математике студенту 4 курса без фактической проверки его знаний. За свои услуги обвиняемый попросил 4 тысячи рублей.

Получив деньги, обвиняемый внес в зачетную книжку студента запись о сдаче экзамена.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 и ч.1 ст.292 УК РФ.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.