Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года в Бурятии зарегистрировали 115 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, показатель смертности составил 13 человек на 100 тыс. населения.

Чаще всего в авариях гибнут водители — 48 жертв, из которых четыре женщины. Сорок человек погибли, находясь в автомобилях в качестве пассажиров. Ещё в сорока случаях жертвами стали пешеходы.

«В 2019 году наибольшее количество смертельных ДТП пришлось на октябрь — 18 погибших, август, сентябрь и ноябрь — по 16 погибших», — отметили в МВД.

При этом самой опасной оказалась суббота. На этот день недели пришлось 27 ДТП, в которых погибли 31 человек. Самым опасным временем суток стал вечер с 19 до 21 часа.

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