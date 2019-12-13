Якутск, 13 декабря 2019, 10:22 — REGNUM В Якутске 13 декабря прорвало канализацию около поликлиники №1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Прибывшие на место происшествия работники «Водоканала» выяснили причину разлива — оказался засоренным канализационный колодец.
Зловонная жижа разлилась на большой площади. «Водоканал» устраняет последствия.
Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай со смертельным исходом произошёл в коттеджном посёлке Ясная Поляна Аксайского района — рабочие пренебрегли правилами безопасности и погибли.