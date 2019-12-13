Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM В Екатеринбурге судебные приставы-исполнители описали имущество и арестовали автомобиль «мерседес» гражданина, проживающего в элитном доме по улице Николая Никонова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Основанием послужило судебное решение о признании за бизнесменом коммерческого долга перед контрагентами в размере 16 млн рублей и неуплата судебного штрафа — 60 тыс. рулей.

Отметим, что гражданин пытался уклониться от оплаты долга и пытался скрыть имущество.

Так, во время визитов пристава его родственник заявил, что мужчина и его супруга отсутствуют. Тем не менее после настойчивых звонков дверь открыла жена бизнесмена и заявила, что его нет дома.

«Судебные приставы также не поверили словам супруги, и вскоре должник вышел из дальней комнаты огромной по площади квартиры», — сообщили в пресс-службе.

В итоге имущество было описано, а впоследствии был арестован и автомобиль должника, который отсутствовал в подземном паркинге дома и был найден на платной стоянке. При этом приставам бизнесмен заявил, что отдал машину в аренду.

В отношении должника также составлен протокол за воспрепятствование деятельности судебных приставов.