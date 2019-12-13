Ханты-Мансийск, , 10:07 — REGNUM В Ханты-Мансийске проводится доследственная проверка из-за карантина в одном из детских садов города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в столице Югры с 12 декабря закрыт детский сад «Страна чудес» в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. Было выявлено 63 случая заболевания, три ребёнка находятся на лечении в стационаре, сообщал региональный департамент здравоохранения.

В некоторых местных СМИ появилась информация, что «кишечная инфекция» ни что иное как сальмонеллёз.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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