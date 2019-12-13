Якутск, , 10:05 — REGNUM В Якутске 13 декабря рядом с гаражными боксами в автомобиле взорвался газовый баллон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях опубликованы фото пострадавшего от взрыва автомобиля «Тойота». По информации спасателей, автомобиль после взрыва не загорелся, водитель не пострадал.

Как сообщается ИА REGNUM, четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате хлопка газа в бане в частном жилом доме в Дагестане.