Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении покупателя, который выстрелил из травматического пистолета в супермаркете после того, как его попросили оплатить съеденный сырок. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дебош с применением травматического пистолета «Оса» устроил покупатель в магазине «Пятёрочка» на Новоизмайловском проспекте в Московском районе Петербурга в 11:00 12 декабря. Мужчина, который, по словам очевидцев, был пьян, вспылил, когда его на кассе попросили оплатить съеденный сырок.

Как сообщал телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на кассира, у которой и произошёл конфликт с покупателем, мужчина бросил корзину на пол, а потом прозвучал хлопок.

На место происшествия сразу же был вызван наряд полиции, повезло, что среди посетителей супермаркета была бывшая сотрудница правоохранительных органов, которая не растерялась и сразу же вызвала на место подмогу.

«Полиция Московского района Санкт-Петербурга по результатам проверки возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после конфликта со стрельбой в сетевом супермаркете», — говорится в сообщении Главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают личность дебошира, чтобы его задержать.