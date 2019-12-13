Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве эвакуировали учеников и учителей из здания школы в центре города, передаёт ТАСС.

По данным СМИ, поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва. Учебное заведение расположено на улице Трубной. Всего эвакуировали 536 человек. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вторую неделю продолжается волна сообщений с угрозами взрывов. Из-за этого проводилась эвакуация из торговых центров, школ, зданий судов и других объектов инфраструктуры.