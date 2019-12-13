Самара, , 09:56 — REGNUM Бывшего таможенника в Самаре обязали вернуть всю сумму полученных им взяток. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Следствием было установлено, что в 2017—2018 годах сотрудник таможни получал от таможенного декларанта незаконные вознаграждения. За взятки он должен был давать консультации по заполнению деклараций на товары. Таким образом, обвиняемый получил всего 68 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы ведомства, в апреле 2019 года мировой судья Самары прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного государственного таможенного инспектора Самарской таможни, и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Куйбышевская транспортная прокуратура через суд Самары потребовала взыскать с обвиняемого всю незаконно полученную им денежную сумму.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Поэтому, кроме уплаты судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей обвиняемый должен будет возместить государству всю сумму взяток.