Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM В Екатеринбурге задержаны 26-летний и ранее судимый 32-летний местные жители, подозреваемые в краже дорогостоящих автомобилей иностранных моделей (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Граждане были задержаны на территории садового товарищества в Железнодорожном районе города в ночное время 9 декабря сыщиками уголовного розыска при поддержке отряда ОМОН Росвардии. Та же был обнаружен похищенный ранее автомобиль «Хендай», который впоследствии был возвращён владельцу.

Отметим, что в отношении задержанных избрана мера пресечения — они помещены под стражу.

По версии органов дознания, злоумышленники специализировались на похищении автомобилей марок «Хендай», «Мазда» и «КИА». Похищенный транспорт подозреваемые прятали в лесном массиве в Железнодорожном районе Екатеринбурга, а затем, перебив номера, продавали похищенное.

В полиции подчеркнули, что в ходе расследования уголовного дела проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Напомним, что ранее 32-летний задержанный привлекался к уголовной ответственности за хищение автомобилей в Верхней Пышме Свердловской области.

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