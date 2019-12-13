Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений грудному ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке. Ребенку наложили гипс, проводилось длительное лечение.

Сейчас следователи допрашивают родителей пострадавшей девочки и разыскивают массажистку. Изымается необходимая медицинская документация. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале дело о выброшенном в окно младенце закончилось оправданием.