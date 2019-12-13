Тамбов, , 09:46 — REGNUM Следственные органы Тамбовской области сообщили о завершении расследования уголовного дела об убийстве женщины, совершённом в 2014 году — перед судом предстанет 26-летний местный житель. Также он обвиняется в незаконном обороне наркотических средств, сообщили 13 декабря в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области.

По версии следствия, утром 23 ноября 2014 года обвиняемый вместе с другим соучастником — его личность не установлена, расследуется уголовное дело — на пересечении улиц Елецкой и Октябрьской Тамбова под путепроводом встретили 49-летнюю женщину, шедшую в церковь. Преступники избили её, от полученных травм их жертва скончалась на месте преступления.

Сам обвиняемый на этапе следствия своей вины не признал. Однако следователям удалось собрать доказательную базу, которая позволила передать дело в суд.