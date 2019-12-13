Якутск, , 09:47 — REGNUM В Якутске 24-летний мужчина за ночь дважды подвергся разбойному нападению одного и того же грабителя, который открыто похитил у него вещи на 20 тыс. рублей, в том числе и банковскую карту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В общей сложности, 19-летний поживился телефоном, часами и банковской картой.

По информации МВД Якутска, потерпевший возвращаясь домой из ночного заведения, встретил двух молодых парней, один из которых угрожая избиением, отобрал у него наручные часы. Через некоторое время мужчина вновь встретил грабителя рядом с торговым центром и уже лишился телефона и карты с бесконтактной оплатой. Чем злоумышленник и воспользовался, оплатив покупки.

Подозреваемый задержан, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье злоумышленник, угрожая сотрудникам Сбербанка пистолетом, похитил около 6 млн рублей и скрылся.