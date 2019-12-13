Тюмень, , 09:38 — REGNUM В Тюмени осуждён работник одного из кафедральных соборов города, ограбивший магазин с помощью отвертки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Установлено, что тюменец, находясь в помещении продовольственного магазина, расположенного по ул. Камышинская, подошёл к продавцу с отвёрткой, требуя денег. Женщина испугалась и отдала ему всю наличность из кассы в сумме 3 750 рублей.

Грабителем оказался ранее несудимый работник православного храма, который до этого случая не привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признал свою вину, раскаялся, активно сотрудничал со следствием, принёс извинения потерпевшей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, осуждённому необходимо в течение месяца обратиться к врачу-наркологу.