Магнитогорск, Челябинская область, , 09:32 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске машина скорой помощи переехала мужчину. Об этом пишут местные СМИ.

Информация появилась в местных пабликах. Но она противоречивая. В сообществе «На дорогах Магнитки» утверждают, что мужчина был сбит вечером 12 декабря возле дома по адресу Калмыкова, 4. Но в комментариях заявляют, что никто никого не сбивал. Просто у человека инсульт, а машина его даже не задела.

Инцидент проверяют сотрудники полиции, пишет Накануне.Ru.