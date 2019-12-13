Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Двоих пешеходов сбили утром в пятницу, 13 декабря, в центре Петербурга и на его окраине. Одна из жертв погибла на месте.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, у дома на Литейном проспекте, 6, водитель автомобиля KIA Sorento совершил наезд на женщину, 40−45 лет в зоне регулируемого пешеходного перехода на пересечении с улицей Чайковского. Сбитая женщина скончалась.

По предварительной информации, она перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, однако это еще предстоит проверить.

Еще один пешеход, мужчина, был сбит в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). По сообщениям очевидцев в соцсети, это произошло на выезде из города на пешеходном переходе перед круговым перекрестком. Состояние пострадавшего неизвестно.